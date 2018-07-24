Avrupa 225 yılın en sıcağını yaşıyor

İngiliz Meteoroloji Müdürlüğü bugünden hafta başından itibaren başlayan aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam edeceği konusunda Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa’yı uyardı.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, özellikle öğleden önce 11.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması, yaşlılar ve çocukların gözetim altında tutulması gerektiğini belirtti.

AŞIRI SICAKLAR HAFTA BOYU SÜRECEK

Afrika ve Akdeniz’den gelen sıcak hava dalgası, Avrupa’nın tümünü hafta sonuna kadar kavuracak. Uzmanlar, yoğun yağışlı havasıyla bilinen İngiltere’de son 225 yılın en sıcak havasının yaşanacağını ifade etti. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde bile sıcaklıkların 30-31 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde hissedilen hava sıcaklığı 33 dereceyi bulacak. Aşırı sıcakların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, gök gürültülü yağışların ise iki gün boyunca süreceği konusunda uyardı.



