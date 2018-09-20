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Avrupa Adalet Divanından Brexit kararı

Üye ülkelerin resmi Brexit tarihine kadar İngiltere tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini uygulaması gerektiğine hükmedildi.

AA | 20.09.2018 - 03:56..
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi bir ülkenin, birlikten ayrılma sürecinde olduğu gerekçesiyle İngiltere tarafından çıkarılan Avrupa tutuklama emrini yerine getirmeme hakkı olmadığına karar verdi.

Süreç, 2016'da İngiltere'nin çıkardığı Avrupa tutuklama emri uyarınca hakkındaki cinayet, kundakçılık ve tecavüz suçlamalarından İrlanda'da tutuklanan bir şüphelinin, Brexit nedeniyle İngiltere'ye iade edilmemesi gerektiğini savunarak İrlanda'da dava açmasıyla başlamıştı. İrlanda mahkemesi davayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

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