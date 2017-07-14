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Avrupa Birliği 15 Temmuz mesajı yayınladı

Şimdiye kadar FETÖ’yü koruyan yaklaşımlarıyla dikkat çeken AB, 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.

14.07.2017 - 17:14
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Avrupa Birliği 15 Temmuz mesajı yayınladı

Darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Avrupa Birliği'nden yayınlanan metinde Türkiye'nin yanında olduğu mesajı verildi.

"KINIYORUZ"

AB Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yineliyor" denildi.

"İNSAN HAKLARI" VURGUSU YAPILDI

AB yaptığı açıklamada, Türk halkının yanında olduğunu belirtirken "İnsan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliği'nin asli ilkeleridir. Bu ilkeler hem ilişkimizin temellerini hem de Türkiye ve Avrupa Birliği halklarının taleplerini bünyesinde barındırmaktadır. Kilit öneme sahip bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, bu ilkelere katıldığını taahhüt etmiştir.

DARBE GİRİŞİMİ FAİLLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEK TÜRKİYE'NİN HAKKI

Darbe girişimi faillerinin her birini, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına tam bağlılık içerisinde adalete teslim etmek Türkiye'nin hakkıdır." denildi.

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