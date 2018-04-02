Avrupa Birliği FETÖ'cüleri ortakları olarak görüyor

1 CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı CHP ile Saadet Partisi arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Kadıgil, koltuğunu vermeye hazır olduğunu söyledi.

2 İsrail'den katliama devam kararı İsrailli üst düzey subaylar ve komutanlar, Gazze sınırındaki göstericilere yönelik müdahalelere devam edileceğini belirtti.

3 Güney Koreli şarkıcılar Kuzey Kore'de sahne aldı Kuzey Kore lideri Kim, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli yıldızların performansını izledi.

4 'Telefon Kütüphanesi' gönüllülerin sesiyle büyüyor Türk Telekom, görme engellilerin bilgiye erişimine destek olan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi ile kültür ve sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olmasına destek oluyor

5 CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi Yerel seçimler için adaylık maratonu CHP'de erken başladı. CHP'nin Ankara adaylığı için sürpriz bir ismin adı geçiyor.

6 Meslek lisesi öğrencileri hem hayır işliyor hem staj yapıyor 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında kimsesiz, insanlara temizlik, bakım ve daha pek çok konuda yardım ediyorlar.