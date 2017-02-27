taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.055
USD
3,5985
EURO
3,8093
ALTIN
145,13
PETR
56,4500

Avrupa Birliği Gürcistan'ın vize serbestisini onayladı

AB Konseyi, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeye onay verdi.

27.02.2017 - 15:40
  1. Haberler
  2. Dünya
Avrupa Birliği Gürcistan'ın vize serbestisini onayladı

1

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle biometrik pasaporta sahip Gürcistan vatandaşları, iş, turizm veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, gidilen ülkede 90 gün kalınabilecek.

FREN MEKANİZMASI OLACAK

Vizesiz seyahat, düzenlemenin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 20 gün sonra AB'ye gerekli durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı veren "fren mekanizması düzenlemesinin" yürürlüğe girmesiyle aynı tarihte, mümkün olacak.

"İLİŞKİLER GÜÇLENECEK" MESAJI

AB Dönem Başkanı Malta'nın İçişleri ve Milli Güvenlik Bakanı Carmelo Abela, vize serbestisi anlaşmasının, Gürcistan ve AB halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını, iki ülke arasındaki turizm ile iş ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.

Gürcistan, vizesiz seyahat için AB'nin sunduğu kriterleri Aralık 2015'te tamamlamıştı. Ancak fren mekanizmasına ilişkin AB kurumları arasındaki pazarlıklar, süreci geciktirmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

57
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

572
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

47
Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

193
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

43
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

62
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM