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Avrupa Birliği, İsrail'e tepkili

Avrupa Birliği, İsrail güçlerinin Gazze'de barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.

AA | 08.04.2018 - 01:24..
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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün, İsrail'in açtığı ateş sonucu, Gazze'de aralarında bir basın mensubu ve çocuğun da bulunduğu en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu, İsrail'in orantılı güç kullanımı hakkında çok ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır ve göz ardı edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin gösteriler esnasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, tüm yaralılara acil şifa dilendi.

İhtiyacı olan kişilere tıbbi yardım ulaştırılması konusunda tüm sorumluların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa Birliği, İsrail'e tepkili

YİNE İTİDAL ÇAĞRISI

AB'nin daha fazla can kaybı ve gerginliğin artmasının engellenmesi için tekrar itidal çağrısında bulunduğu açıklamada, birliğin gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

İsrail, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde dün 10 kişiyi öldürmüş ve 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükselmişti.

Gösterilerde bin 354 Filistinli yaralanmış bunların 33'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi verilmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Avrupa Birliği, İsrail'e tepkili

TOPRAK GÜNÜ NEDİR

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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