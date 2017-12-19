taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

AB Komisyonu, mobilya devi IKEA hakkında vergi soruşturması başlattı.

İHA | 19.12.2017 - 00:14..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Komisyonu, 1 milyar euro civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan İsveç kökenli, merkezi Hollanda'da olan mobilya zinciri IKEA'yla ilgili soruşturma başlattı.

"HAKSIZ AVANTAJ" ENDİŞESİ

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "İki (Hollanda) vergi kararının Inter IKEA Systems'e diğer şirketlere kıyasla haksız bir avantaj sağlayabileceğinden endişe duyuyor." denildi.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

"TÜM FİRMALAR VERGİ PAYLARINI ÖDEMELİ"

Avrupa Rekabet Komisyon Üyesi Margrethe Vestager ise,"çok uluslu, çok küçük ya da büyük" tüm firmaların vergi paylarını ödemesi gerektiğini söyledi.

Inter IKEA Grup sözcüsü ise, vergilendirilmenin "AB kurallarına uygun olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği, IKEA'nın AB'nin devlet yardımı kurallarını ihlal edip etmediğini de soruşturacak.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

İlginizi Çekebilir
Altın fiyatlarında son durum
Gram altın 155,8 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını ise 1.043 liradan işlem görüyor.
2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak
Başbakan Yıldırım, asgari ücrete enflasyona göre zam yapılacağını söyledi. Buna göre 2018 yılında asgari ücret en az 1.586 TL olacak.
Dolar ve euroda son durum
Serbest piyasada dolar 3,8320 liradan, euro ise 4,52 liradan haftaya başladı.
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Türkiye 2010-2016 yılları arasında 170 ülkeye 21 milyar dolarlık mali yardımda bulunurken, bu dönemde en fazla yardım 13,6 milyar dolarla Suriye’ye yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

67
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM