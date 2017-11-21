taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9259
EURO
4,6109
ALTIN
161,46
PETR
62,0700

Avrupa Birliği kurumları İngiltere'den ayrılıyor

Brexit sonrası Londra'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı Amsterdam'a, Avrupa Bankacılık Otoritesi de Paris'e taşınacak.

21.11.2017 - 03:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa Birliği kurumları İngiltere'den ayrılıyor

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında, 27 AB üye ülkesi tarafından oylama yapıldığı, Hollanda'nın Amsterdam şehrine EMA'nın, Fransa'nın başkenti Paris'e ise EBA'nın taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun Avrupa Parlamentosuyla birlikte bugün alınan kararı hızlı bir şekilde yasalaştırmak için birlikte hareket edeceği ifade edildi.

Esasen AB kurumlarının üye ülkelerde konuşlandırılması gerektiğine dair herhangi bir kural ya da anlaşma bulunmuyor. Ancak Brexit'ten sonra İngiltere topraklarında AB hukukunun geçerli olamayacağını ısrarla dile getirmesinin ardından kuruluşların üye bir ülkeye taşınması kararı alındı.

İLAÇ AJANSINA TALEP DAHA YOĞUN

EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ve 1995'te kurulan ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.

Ajans, ilaç ruhsatı verme yetkisi olmasa da herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.

EMA'nın yaklaşık 900 personeli bulunuyor ve toplantıları için yılda yaklaşık 3 bin 500 uzmanı ağırlıyor. İlaç ajansının yıllık bütçesinin yaklaşık 360 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu nedenle EMA'ya ev sahipliği yapmak için Almanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Slovakya, Belçika, Romanya, Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Malta, Avusturya, Polonya ve Hırvatistan dahil 19 üye ülke başvurmuştu.

Avrupa'nın bankacılık sektörünün denetimi ve yönetiminden sorumlu EBA'ya, ilaç ajansına göre daha az talepte bulunulmuştu. Üye ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarının AB kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruma 8 üye ülke talip olmuştu.

AB'deki bankacılık sektörüne yönelik tehdit analizi ve bankaların finansal krizler karşısında ne kadar güçlü olduğunu denetleyen testler yürüten ve 2011'de kurulan EBA 159 çalışanı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkililerinin, Başkan Trump'ın ekibinin Rusya ilişkilerine dair iddiaları teyit edemedikleri açıklandı.
ABD'den İran'a sahte para yaptırımı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri'ni sahte Yemen riyali basarak desteklediği gerekçesiyle 6 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz
İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın önümüzdeki aylarda Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor
Son iki yılda Okinawa'da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların sayısı arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

39
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

31
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

11
İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

6
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

3
Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

1
ABD'den İran'a sahte para yaptırımı

ABD'den İran'a sahte para yaptırımı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM