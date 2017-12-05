Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Mogherini, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB'nin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Washington'la nasıl diyalog kurduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

KİSSİNGER'IN ŞAKASINI İADE ETTİ

ABD ile tüm seviyelerde "tek ses" konuştuklarını söyleyen Federica Mogherini, "Henry Kissinger'ın (eski ABD Dışişleri Bakanı) şakasıydı zannedersem. 'Avrupa'yı aramak istesem kimi arayayım?' derdi. Şimdi ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım? Ancak yine de sık sık görüşüyoruz ve bir takım sorunlar üzerinde hala beraber çalışıyoruz." dedi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger