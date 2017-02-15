taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.082
USD
3,6517
EURO
3,8644
ALTIN
143,95
PETR
55,6300

Avrupa Birliği, Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını istiyor

Fransa'da 15 aydır devam eden OHAL'e sessiz kalan Avrupa Birliği, Türkiye'de OHAL'in bir an önce kaldırılmasını talep ediyor.

15.02.2017 - 10:05
  1. Haberler
  2. Gündem
Avrupa Birliği, Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını istiyor

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muijnieks, Türkiye'ye ilişkin bir rapor yayınladı.  Basın ve ifade özgürlüğü üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı 25 sayfalık raporda, 100'den fazla madde altında Türkiye'deki durum analiz edildi.

İLK ADIM OHAL'İN KALDIRILMASI

Muijnieks; raporda, "Atılması gereken ilk adım mevcut OHAL'i kaldırmak ve kabul edilemez sayısız ifade özgürlüğü ihlalini tersine çevirmek" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA 15 AYDIR OHAL VAR

Fransa'da terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL, 15 aydır devam ediyor. Ülkede uzun süredir devam eden OHAL'e Avrupa Birliği'nden hiçbir tepki gösterilmiyor.

DEAŞ'ın kanlı saldırılarından sonra OHAL ilan eden Fransa, 3 aylık OHAL'in uzatılmayacağını söylese de bu süre 15 aya tamamlandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

38
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

378
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

86
Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

95
Trabzon’da olay olan kızlar serbest

Trabzon’da olay olan kızlar serbest

50
Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

9
Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM