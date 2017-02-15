Avrupa Birliği, Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını istiyor

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muijnieks, Türkiye'ye ilişkin bir rapor yayınladı. Basın ve ifade özgürlüğü üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı 25 sayfalık raporda, 100'den fazla madde altında Türkiye'deki durum analiz edildi.

İLK ADIM OHAL'İN KALDIRILMASI

Muijnieks; raporda, "Atılması gereken ilk adım mevcut OHAL'i kaldırmak ve kabul edilemez sayısız ifade özgürlüğü ihlalini tersine çevirmek" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA 15 AYDIR OHAL VAR

Fransa'da terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL, 15 aydır devam ediyor. Ülkede uzun süredir devam eden OHAL'e Avrupa Birliği'nden hiçbir tepki gösterilmiyor.

DEAŞ'ın kanlı saldırılarından sonra OHAL ilan eden Fransa, 3 aylık OHAL'in uzatılmayacağını söylese de bu süre 15 aya tamamlandı.