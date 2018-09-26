Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu söz konusu paranın mülteci programlarına gideceğini belirtti.
"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARI" BAHANESİ
Söz konusu kaynak Türkiye’nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda ilerleme sağlaması halinde kullanılmak üzere ayrılmıştı.
Ancak komisyon parayı Avrupa Birliği raporunda Türkiye’nin kendisini Avrupa Birliği’nden uzaklaştırdığı yönündeki bulgunun ardından iptal etme kararı almıştı.
Kararın gelecek hafta Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor. Ancak bu oylamanın formalite olduğu kaydediliyor.