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Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılması için teklif hazırladıklarını açıkladı.

09.11.2017 - 08:24
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Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Üyelik konusunda yıllardır Türkiye'yi oyalayan Avrupa Birliği, mülteciler için yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmiyor.

İÇ POLİTİKAYA YÖN VERME AMACI

Yapılan anlaşma gereği; Türkiye'ye gönderilecek ödemeleri yapmayan Avrupa Birliği, Türkiye'nin iç politikasına da karışmayı amaçladı.

TÜRKİYE KARŞITI TEKLİF

Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye karşıtı bir teklif hazırladı.

Belçikalı Hahn, Türkiye'ye yapılacak ödemelerin durdurulmasını, böylelikle Türkiye'nin AB politikalarına uygun politikalar izleyeceğini savundu.

HEDEF TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hahn, Türkiye'nin mali açıdan sıkıştırılmasının Avrupa Birliği açısından olumlu sonuçlar doğuracağını da sözlerine ekledi.

Teröristlerin yuvası haline gelen Belçika, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan devletler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

AB'de sürekli Türkiye'yi hedef tahtasına koymaya çalışan Belçika, söz konusu teklifi 12 Aralık'ta AB Bakanlar toplantısında işleme koydurmayı planıyor.

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