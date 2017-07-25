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Avrupa Birliği'nden Alman otomotiv sektörüne soruşturma

AB) Komisyonu, Almanya'daki otomotiv üreticilerinin aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını inceliyor.

25.07.2017 - 05:04
  1. Haberler
  2. Otomobil

almanya otomotiv

AB Komisyonu Sözcüsü Ricardo Cardoso, günlük basın toplantısında, Alman otomotiv üreticilerinin kartel oluşturdukları iddiaları ile ilgili haberlerin sorulması üzerine "AB Komisyonu söz konusu duruma ilişkin bilgi aldı ve bunu değerlendiriyor." diye konuştu.

AB Komisyonu tarafından başlatılan bu incelemelerin tamamlanması uzun süre alabiliyor.

Hafta sonu Alman basınında Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Volkswagen firmalarının kartel oluşturdukları için AB ve Almanya rekabet kurumlarınca incelendikleri haberi yer almıştı. Haberlerde, bu şirketlerin 1990’lardan beri birbirleriyle gizli olarak görüştükleri ve önemli verileri paylaştıkları iddia edilmişti.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

ALMAN HÜKÜMETİ: KARTEL İYİ BİR SEBEPLE ÇALIŞIYOR

Bu arada, Almanya Hükumet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Almanya'daki otomobil firmalarının kartel oluşturduğu iddialarına ilişkin, "Kartel makamları bağımsız bir şekilde iyi bir sebeple çalışıyor.” dedi.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, Opel ve Porsche gibi otomobil üreticilerinin rekabeti engellemek için 20 yıldır kendi aralarında gizli çalışma guruplarında bir araya geldiğini, emisyon değerleri de dahil birçok konuda birlikte hareket ettiğini ve kartel oluşturduklarını öne sürmüştü.

Hükumet Sözcü Yardımcısı Demmer, Berlin’de yaptığı açıklamada, Alman otomobil sektöründeki kartel iddialarının araştırıldığını belirterek, "Kartel makamları bağımsız bir şekilde iyi bir sebeple çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Demmer ayrıca kartel iddiaların 2 Ağustos’ta Almanya’da düzenlenecek “Dizel Zirvesi”nde de gündeme geleceğini sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Tanja Alemany ise Federal hükümetin, Avrupa rekabet kurulu yetkililerinin Alman otomobillerine karşı kartel iddialarını netleştirmesini beklediğini dile getirdi.

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