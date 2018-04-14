taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Avrupa Birliği’nden Rusya ve İran’a çağrı

Avrupa Birliği, Suriye hükümetinin daha fazla kimyasal saldırı gerçekleştirmemesini sağlamak için Rusya ve İran’a çağrıda bulundu.

İHA | 14.04.2018 - 14:50..
  1. Haberler
  2. Gündem

S

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye füze saldırısı gerçekleştirmesi hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Operasyonun ardından liderlerden tek tek açıklama gelirken, operasyona ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği’nden geldi. Avrupa Birliği, Suriye hükümetinin daha fazla kimyasal saldırı gerçekleştirmemesini sağlamak için Rusya ve İran’a çağrıda bulundu.

"DAHA FAZLA KİMYASAL SİLAH KULLANILMAMASI İÇİN YETKİLERİNİZİ KULLANIN"

AB tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği, başta İran ve Rusya olmak üzere özellikle Suriye rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için yetkilerini kullanma çağrısında bulundu.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BM'nin gündemi: Suriye
BMGK, Rusya'nın Suriye'deki operasyon nedeniyle toplantı çağrısına cevap verdi. Bu akşam toplanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki
Sınır karakoluna giden CHP Lideri'ne, partiye Grup Yorum'dan transfer edilen Hilmi Yarayıcı da eşlik etti.
Suriye'ye operasyon sonrası Ruhani'den ilk açıklama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu saldırı Orta Doğu'da yıkıma neden olacak" dedi.
Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu
Kısıtlı harekatla sadece belirli hedefler vardı. Esad'a karşı kimyasal operasyonu tüm Suriye'yi kapsamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

237
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

138
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

121
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

97
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

164
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM