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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve önerisi

Türkiye ile ilişkileri yeni bir sürece sokmak isteyen Avrupa Birliği, yılda bir kez ya da yılda iki kez düzenli zirveler yapmak istiyor.

13.06.2017 - 07:46
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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve önerisi

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye ile düzenli zirveler yapmayı önerdi.

AB LİDERLERİ GÖRÜŞECEK

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre; düzenli zirvelerin formatına AB liderlerinin Haziran ayında yapacağı toplantıda karar verilecek.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve önerisi

DÜZENLİ ZİRVELER

Zirvenin bir yılda bir kez ya da yılda iki kez düzenlenebileceği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre; Türk ve AB yetkililerinin Brüksel'de yapacağı siyasi direktörler toplantısında bu konu ele alınacak.

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