Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve önerisi

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye ile düzenli zirveler yapmayı önerdi.

AB LİDERLERİ GÖRÜŞECEK

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre; düzenli zirvelerin formatına AB liderlerinin Haziran ayında yapacağı toplantıda karar verilecek.

DÜZENLİ ZİRVELER

Zirvenin bir yılda bir kez ya da yılda iki kez düzenlenebileceği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre; Türk ve AB yetkililerinin Brüksel'de yapacağı siyasi direktörler toplantısında bu konu ele alınacak.