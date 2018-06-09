Avrupa Birliği'nden vize tehdidi

1 Başbakan Binali Yıldırım: Muhalefet yıkım ekibi gibi Ankara mitinginde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, "Dünyada adaylar yapacaklarını anlatır bizimkiler ise yıkacaklarını anlatıyor." dedi.

2 TSK Kandil'in kapılarında TSK'nın Kandil operasyonu devam ediyor. "gir" emri için tetikte bekleyen Mehmetçik, Apo'nun posterlerinin bulunduğu bölgeye kadar girdi.

3 Yurt dışında seçimin ikinci günü 40 bin kişi oy kullandı Seçimin ikinci gününde, 32 bin 521 kişi temsilciliklerde, 7 bin 366 kişi de gümrüklerde olmak üzere toplam 39 bin 887 vatandaş oy kullandı, ilk 2 gün sandığa gidenlerin sayısı 72 bin 111 oldu

4 Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı Adına açılan sahte hesaptan "HDP'ye oy verdiğim için pişmanım" yazılan Pelin Batu, inanılmaz sinirli olduğunu söyledi.

5 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.

6 Bursaspor, Fernandao'yu istiyor Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.