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Avrupa Birliği'nden vize tehdidi

Türkiye'nin Yunanistan ile yeniden anlaşması gerektiğini ifade eden AB Komisyonu Sözcüsü, vize için bunun gerekli olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 15:56..
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Avrupa Birliği'nden vize tehdidi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesiyle birlikte bir seviye daha yükseldi.

Yaşananların ardından; Avrupa'da yaşanan mülteci akınını çözen ve mültecilerin kayıt altına alınmasını sağlayan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından askıya alındı.

Konuyla ilgil Avrupa Birliği'nden bir açıklama daha geldi.

AB'DEN KÜSTAH TEHDİT

Brüksel'de Deutschland Radio'ya açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin anlaşmaya uymasını istedi.

Anlaşmanın; Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.

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