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Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

İnsan Hakları Örgütü, Avrupa'daki terörle mücadele yasalarının Müslümanlarla mültecilere ayrımcılık yaptığını ve korku yaydığını belirtti.

19.01.2017 - 17:21
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Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

İnsan Hakları Örgütü son iki yılda, genişletilmiş gözetim yetkileri de dahil Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin aldığı güvenlik tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.

"AB'DE MÜSLÜMANLARLA YABANCILAR TERÖRİSTLERLE BİR TUTULUYOR"

Örgütün uzmanlarından Julia Hall, "AB’nin bölgesel sınırları içinde Müslümanlarla yabancıların teröristlerle bir tutulduğunu" söylerken, "Avrupa’da şu anda gördüğümüz bir tartışma değil, bir hikaye. Hikaye ise eğer bir Müslümansanız veya bir mülteci veya göçmenseniz tehditsiniz. Bu raporla demek istediğimiz hükümetler tarafından uygulamaya koyulan düzenlemeler bu hikayeyi destekliyor" dedi.Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

FRANSA'DAKİ OHAL, KÖTÜYE KULLANILABİLECEK

Hall bununla birlikte 2015 yılındaki Paris saldırısının ardından Fransa’nın yürürlüğe koyduğu arama, gözaltı, tutuklama ve “sıkı” gözetim uygulamalarının tehdit oluşturmayan aktivistleri ve azınlık grupları hedef almak için kötüye kullanılabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

AVRUPA'DA SON 2 YIL İÇİNDEKİ SALDIRILARDA 280 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa’da son iki yıl içinde çoğunluğu DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenilen saldırılarda 280 kişi yaşamını yitirdi. Bu durum Avrupa’da toplumda güvenlik endişelerini arttırırken, aşırı sağ partilerin güçlenmesine ve güvenliğin de önümüzdeki aylarda yapılacak Fransa, Hollanda ve Almanya’daki seçimlerin ana gündem maddesi olmasına neden oldu..Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

Avrupa Birliği'ne insan hakları uyarısı

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