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Avrupa Birliği'nin Türkiye tavrı Rum basınında

AB'de Almanya, Avusturya ve Danimarka dışındaki ülkeler Türkiye'den yana politikalar izlenmesini istedi, Rumlar rahatsız oldu.

19.10.2017 - 08:16
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Avrupa Birliği'nin Türkiye tavrı Rum basınında

Türkiye'ye karşı faşist politikalar izleyen Almanya Başbakan Angela Merkel, öncüsü olduğu Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye karşı tavır almasını istedi.

AB üyesi ülkeler tarafından önemsenmeyen bu istek, askıda kaldı.

Konuyla ilgili yaşanan gelişmeler, Rum basınında geniş yer buldu.

TÜRKİYE KARŞITI 3 ÜLKE

Fileleftheros gazetesinde çıkan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'nin yanında tutulması gerektiği için üye ülkelerin Türkiye karşıtı politikalardan uzak durduğu ifade edildi.

Estonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın Türkiye'nin yanında olduğuna dikkat çekilen haberde, Almanya, Avusturya ve Danimarka'nın Türkiye karşıtı politikara destek verdiği belirtildi.

ERDOĞAN'IN ELİ GÜÇLENDİ

Rumlar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi  köşeye sıkıştırmadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin güçlendiğini ve KKTC konusunda baskın olduğunu yazdı.

AB HAREKETE GEÇSİN İSTEĞİ

KKTC'deki Türk askerini "işgalci" olarak nitelendiren Rumlar, Avrupa Birliği'nin harekete geçmemesi durumunda zor duruma düşebileceklerini ifade etti.

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