Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 azalarak 381,40 puandan kapandı.
TİCARET SAVAŞI SARSMAYA DEVAM EDECEK
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 azalarak 5.353,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,58 azalarak 21.708,06 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.417,13 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30’luk düşüşle 7.591,96 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,23’lük düşüşle 1,1714 seviyelerinde işlem görüyor.