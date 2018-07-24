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Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a giden göçmenler dayak yedi

Avrupa'ya gitme hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan kaçan göçmenler, darp edilip soyulduktan sonra Türkiye'ye gönderildi.

İHA | 24.07.2018 - 16:40..
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Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a giden göçmenler dayak yedi

Kırklareli’nde Bulgaristan üzerinden Avrupa’daki ülkelere kaçmaya çalışan 33 yabancı uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

BULGARİSTAN'DA DAYAK YİYİP DÖNDÜLER

Demirköy ilçesi Yeşilce köyünde 6 Pakistan, 3 Irak Kofçaz ilesine bağlı Ahlatlı köyünde 16 Pakistan, 4 Irak ve 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.
Avrupa hayaliyle Kırklareli’nden Bulgaristan’a kaçmaya çalışan kaçak göçmenler ifadelerinde Bulgaristan’a geçtiklerinde Bulgar polisleri tarafından yakalanarak para ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar idari yaptırım kararı uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

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