Avrupa 'hayır'cılara kucak açtı

AK Parti ve MHP'nin 'evet' oyu çıkması için çalıştığı referandum sürecinde; CHP, HDP ve terör örgütü PKK 'hayır' oyları için çalışmalar yürütüyor.

AVRUPA HAYIR'A ÇALIŞIYOR

Terör örgütlerinin katılımıyla genişleyen 'hayır' cephesine son olarak Avrupa da katıldı.

TÜRK BAKANLARA İZİN VERMEDİLER

Türk bakanların 'evet' çalışmalarına izin vermeyen Avrupa ülkeleri, 'hayır'cılar için tüm olanakları sağlıyor.

APO FOTOĞRFALARIYLA HAYIR DİYORLAR

Almanya, İsviçre, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin verdiği izinlerle açılan 'hayır' çadırlarında terör örgütü PKK'nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan'ın afişleri de yer alıyor.

AVRUPA İTİRAFI

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF, Avrupa'nın 'hayır' cephesine verdiği desteği Twitter hesabından böyle duyurdu;