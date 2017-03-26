taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Avrupa ile saat farkı 1 saat azaldı

Avrupa ülkeleri gece yarısından itibaren yaz saatine geçti. Türkiye ile saat farkı 1 saat azaldı.

26.03.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalktı.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ KALICI HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu.

AVRUPA İLE FARK 2 SAATE ÇIKMIŞTI

Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.

UYGULAMANIN ETKİLERİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.

Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı.

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

48
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

186
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

46
Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

31
Dünya Saati'ne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

Dünya Saati'ne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

2
İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye tepki

İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye tepki

13
Tesla güneş enerjili kiremit satacak

Tesla güneş enerjili kiremit satacak

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM