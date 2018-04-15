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Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Komisyonun salı günü yayımlayacağı aday ülkelerle ilgili raporda, Türkiye hakkındaki önemli başlıklar açıklandı.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 08:02..
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Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğu yinelenen raporda özetle şu ifadeler yer aldı:

BÜYÜME, İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜ

2017'de Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE SURİYELİ GÖÇMEN "MİNNETTARLIĞI"

Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ" VURGUSU

İlk defa FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı. Ayrıca Ankara'nin demokratik kurumlarini korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi.

Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Avrupa komisyonu raporunda, olaganüstü hale son vermenin önemine de vurgu yapıldı.

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