Avrupa Konseyi diyalog istiyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşlarına anayasa değişikliği konusunda yeterli bir şekilde bilgilenme fırsatı verilmesi gerekirken, referandum kampanyası açık, kapsamlı ve adil olmalı." dedi.

"TARAFLAR YAPICI BİR DİYALOG İÇİNE GİRMELİ"

Yurt dışındaki kampanyalar için Türk yetkililerin, yabancı mevkidaşları ile yakın işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizen Jagland, "Taraflar, bu etkinliklerin biçiminde yapıcı bir diyalog içine girme konusunda görüş birliği içinde olmalılar. Ayrıca, idari hazırlıklar için gerekli zamanın tanınması gerekir." ifadesini kullandı.

HOLLANDA'NIN ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARI

Jagland, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki toplantı ve siyasi kampanyaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.