Avrupa Konseyi Karadeniz için balık avlama kotasını belirledi

Avrupa Konseyi, özellikle komisyonun hamsi avlanma sınırını 2018'e (11 475t) devretme önerisini doğrulamaya karar verdi.

BİLİMSEL TAVSİYEYE DAYANAN POLİTİKA

Kalkan için toplam av miktarını da Ekim 2017'de Akdeniz'in Genel Balıkçılık Komisyonu'nun 41. Yıllık Toplantısı'nda kararlaştırılan çok yıllı yönetim planında izin verilen şekilde belirledi.

Anlaşma, bilimsel tavsiye ve düzenlemeye tabi olan Ortak Balıkçılık Politikası ilkelerine dayanıyor. Bulgaristan ve Romanya tarafından kullanılan Karadeniz stokları, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Rusya Federasyonu gibi AB üyesi olmayan ülkelerle paylaşılıyor.

ÖZERK KOTALAR VAR

Şimdiye kadar, Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında bölgesel düzeyde herhangi bir avlanma izni kararı verilmedi ve 2008'den beri her yıl, Avrupa Birliği, Ortak Balıkçılık Politikası kurallarının uygulanmasını sağlamak için, kalkan ve hamsi stokları için özerk kotalar düzenlendi.

KALKAN İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Bu yıl ilk kez, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’na katılan tüm ülkeler, kalkan balıkçılığı için çok yıllı yönetim planında anlaşmaya vardı.

Anlaşma, kısa sürede kalkan için bir kota belirlemekle birlikte, 2020'den itibaren başka önlemleri de içeren tam teşekküllü bir yönetim planı haline gelecek.