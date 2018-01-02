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Avrupa medyası İran'daki olayları köpürtüyor

İran'da sokakları savaş alanına çevirmeyi hedefleyen göstericilere, İsrail ve Amerika'dan sonra bir destek de Fransa'dan geldi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 11:25..
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Avrupa medyası İran'daki olayları köpürtüyor

Türkiye'nin ekonomik olarak güçlendiği dönemlerde çıkarılmak istenen sokak olayları, Avrupa medyası tarafından sürekli desteklendi.

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin önde gelen basın kuruluşları sık sık eylemcileri manşetlerine taşıdı. Avrupa medyası şimdi de, İran'da, Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde desteklenen sokak olaylarını köpürtmeye başladı.

Fransa'da yayın yapan Liberation gazetesi, İran'da yaşanan protesto gösterilerini manşetten gördü.

PERS ÇIĞLIĞI

Gazdan etkilenerek yüzünü kapatan, bir elini de havaya kaldıran İranlı kadının fotoğrafını manşetinde kullanan Liberation, "Pers çığlığı" ifadelerini kullandı.

İSYAN RÜZGARLARI

Haberin detaylarında ise, "İran Cumhuriyet Devleti üzerinde isyan rüzgarları esiyor." denildi.

RUHANİ'NİN GÜCÜ AZALIYOR

Söz konusu haberde, protestoların, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gücünü etkilediği savunuldu.

,Avrupa medyası İran'daki olayları köpürtüyor

Avrupa medyası İran'daki olayları köpürtüyor

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