taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.913
USD
3,5586
EURO
3,8928
ALTIN
144,62
PETR
50,8700

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

27.04.2017 - 15:25
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ECB

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

VARLIK ALIM SEVİYESİ İNDİRİLDİ

Varlık alım programının, bu aydan itibaren aylık 80 milyar avrodan 60 milyar avroya indirilerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi. ECB Başkanı Mario Draghi, Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

79
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

200
Karadeniz'de gemi kazası

Karadeniz'de gemi kazası

105
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

224
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

17
Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

36
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM