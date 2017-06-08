taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.828
USD
3,5452
EURO
3,9883
ALTIN
146,20
PETR
47,7500

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

ECB Yönetim Konseyi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi

08.06.2017 - 15:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

fds

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

AYNI SEVİYEDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Varlık alım programının, Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Mario Draghi, Türkiye saatiyle 15.30'da Estonya’nın başkenti Tallinn’de basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, daha önceki açıklamalarda faiz oranlarının uzun bir süre "mevcut ya da daha düşük seviyede" devam etmesinin beklendiği ifade edilirken bu ayki metinde "daha düşük" seviyelerde kalacağı ifadesi yer almadı.

İlginizi Çekebilir
Nurettin Canikli: Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, hükümetin büyümede beklentilerin dışında rakamlar beklediğini açıkladı.
Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor
Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15 artışla sezona başlayan İzmir Çeşme'de, Ramazan Bayramı'nda oteller dolacak.
İran evlerini, bakır işlemeler süslüyor
Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini beğenen İranlılar, evlerini süslemeye başladı.
Hazine 1 milyar euro borçlandı
Hazine, üç yabancı bankaya verdiği yetki ile, uluslararası piyasalardan 1 milyar euro borçlandı,toplam borçlanma 7.4 milyar dolara ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

138
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

240
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

233
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

140
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

39
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

22
Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM