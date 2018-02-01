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Avrupa ödüllü müzeyi 5 yılda 700 bin kişi gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması’nda en prestijli 6 müzeden biri seçildi. Bu müzeyi 5 yılda 700 bin kişi ziyaret etti.

İHA | 01.02.2018 - 10:20..
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Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye’nin Dünya Müze Haritası’nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşıyan Samsun Kent Müzesi'ni 5 yılda 700 bin kişi ziyaret etti.

EN PRESTİJLİ 6 MÜZEDEN BİRİ SEÇİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, 2013 yılında eski binalar restore edilerek, müze olarak halkın kullanımına açıldı. Müze, açıldıktan 2 sene sonra Dünya Müze Otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Müze Akademisi'nin her yıl düzenlediği Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması’na çağrılan 240 müzeden birisi oldu. Samsun Kent Müzesi yarışmaya davet edilen 240 müze arasından en prestijli 6 müzeden biri seçildi.

Müze böylece, Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye’nin Dünya Müze Haritası’nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşımaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, müzeye olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Avrupa ödüllü müzeyi 5 yılda 700 bin kişi gezdi

2017'DE 200 BİN 5 YILDA 700 BİN KİŞİ MÜZEYİ GEZDİ

Müzeye olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Necmi Çamaş, “Bizim müzenin girişinde yazıldığı gibi, ‘Ben Samsun’um Samsun benim. Yaklaşık 15 bin yıllık geçmişe yaslanırım. Tarihimde sayısız medeniyetlerin izleri saklıdır. Roma’yı da yaşadım, Bizans’ı da Selçuklu’yu da yaşadım, Osmanlı’yı da ama kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı kentim ben’ diyerek müzeyi gezmeye başlıyoruz. Müzemizi açıldığı günden bu zamana kadar yaklaşık 700 bin kişi ziyaret etti. 2017 yılında ise 200 binin üzerinde ziyaretçi müzeyi gezdi. Biz müzemizde özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza bütün katmanlarla hizmet verebilecek sunum anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağlarındaki gençlere yönelik uyguladığımız bir sürü proje var. Küçük yaştaki öğrencilere burada geleneksel oyunlarımızı öğreniyorlar. Drama eğitimi alıyorlar. Yaşları büyük olan öğrenciler ise Samsun’un tarihi hakkındaki bütün gerçekleri burada gözlemleyerek öğreniyorlar. Kent Müzesi Samsun’da bulunan herkesin uğrak noktası olduğu gibi ulusal ve uluslararası anlamda da bir çekim noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor.” diye konuştu.

Avrupa ödüllü müzeyi 5 yılda 700 bin kişi gezdi

"BİZANS'TAN CUMHURİYETE GİDEN YOL BU MÜZEDE"

15 bin yıllık geçmişten bugüne kadar olan tüm gelişmelerin müzede yer aldığını vurgulayan Çamaş, “Samsun’un tarihini, coğrafyasını, nüfus yapısını, sosyokültürel hayatını, ticaret hayatını, siyasi hayatını, kentsel gelişimi gibi aradığını her şeyi çok yalın bir anlatımla bu müzede ziyaretçiler görebiliyor. Samsun bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok kadim bir şehirdir. Ama Samsun’un en önemli kimliği, bu da kurtuluşa giden ’19 Mayıs’ ruhudur. Kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı kent olmanın omuzlarımıza yüklediği şuur ve sorumluluk sonuna kadar bu müzede de hissediliyor. Kurtuluş Mücadelesi ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla alakalı bir bölümümüz de müzede yer alıyor. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan silahlar sergileniyor. Yine o dönemde ‘taş baskı’ olarak bastırılan propaganda afişinin aslı da bu müzede sergileniyor. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı yolda aradığın her şey de müzemizde bulunuyor.” şeklinde konuştu.

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