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'Avrupa ordularından fazla güvenlik görevlimiz var'

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Türkiye'de neredeyse birçok Avrupa ülkesinin ordusundan fazla özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

AA | 11.03.2018 - 06:08..
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Başkanlık tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı" düzenlendi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Çelik, programda yaptığı konuşmada, bu yılın başından itibaren özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerin uygulamaya konulduğunu söyledi.

'Avrupa ordularından fazla güvenlik görevlimiz var'

"EĞİTİM ALMIŞ 1 MİLYON 600 BİN KİŞİ VAR"

Bu eğitimlerdeki beklentilerinin disiplinin sağlanması ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi olduğunu ifade eden Çelik, "1 milyon 600 bin özel güvenlik eğitimi almış kişi var, bunlardan 1 milyon 59 bini kimlik kartı aldı. 285 bin güvenlik görevlisinden 51 bini silahla görev yapıyor. Özel güvenlik görevlileri ülkemizin sürekli gelişen bir sektörü olarak gündemindedir." diye konuştu.

'Avrupa ordularından fazla güvenlik görevlimiz var'

"BİRÇOK AVRUPA ORDUSUNDAN FAZLA"

Güvenlik güçlerinin tamamlayıcı hizmetini gören özel güvenlik görevlilerinin mutlaka bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Neredeyse birçok Avrupa ülkesinin ordusundan fazla özel güvenlik görevlilerimiz var. Elbette değişen şartlara hem statülerinin belirlenmesi hem onların görev alanlarında kendilerine verilen sorumlulukların anlatılması gerekiyor." dedi.

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