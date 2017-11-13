Avrupa Palamentosu Başkanı: AB'nin bütçesi çok az

Antonio Tajani, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalıların gelecekte daha fazla enerjiye ve ekonominin dijitalleşmesine yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti.

"140 MİLYAR AVRO YETMİYOR"

ABD, Çin, Hindistan ve Rusya ile rekabette kalmak için alt yapıya önem vermek gerektiğini vurgulayan Tajani, AB’nin yılda 140 milyar avro bütçesinin bunun için çok az olduğunu bildirdi.

"İKİ KATI PARAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bugünün iki katı kadar paraya ihtiyacımız var. Yani yılda 140 milyar avro yerine 280 milyar avro." diyen Tajani, bunun için borsa işlemlerine mali işlem vergisi getirilmesi gibi kendi öz kaynaklarını oluşturması gerektiğini belirtti.

"AFRİKA'DAN GÖÇÜ ENGELLEMELİYİZ"

Mülteci krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tajani, şöyle devam etti: "Mülteci krizi, Afrika ve Ortadoğu’daki istikrarsızlığın bir sonucudur. Ne olursa olsun Afrika'dan göçü engellememiz lazım. Bunun için de bir Marshall Plan'a ihtiyacımız var. 2021 sonrası için yapılacak yeni AB bütçesinde 7 yıllık zarfında en az 40 milyar avro harcanmalıdır."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İÇ SAVAŞA KARŞI TEDBİRLER

Tajani, iklim değişikliği, terörizm ve iç savaşa karşı da strateji oluşturulması gerektiğini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avro Bölgesi için bütçe oluşturulmasını ve ayrı bir parlamentoyu istediğinin hatırlatılması üzerine Tajani, bunu mantıklı bulmadığını söyledi.

AB'nin kendi bütçesi ve parlamentosuna sahip olduğunu, bunun da bu şekilde kalması gerektiğini vurgulayan Tajani, ancak Macron’un ortak bir maliye bakanı fikrini desteklediğini, bu görevi de bir AB komiserinin üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

KATALONYA SORUNU

Katalonya sorununa da değinen Tajani, "Katalonya İspanya’nın bir parçası. Bağımsızlık referandumu tümüyle yasadışıydı. Bu ihtilaf, ülkenin iç meselesidir. Hukuk devleti ilkelerine ve İspanya anayasasına saygı duyamız lazım." dedi.