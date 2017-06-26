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Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Terör örgütü için 29 Haziran'da Avrupa Parlamentosunda bir konferans düzenlenecek.

26.06.2017 - 00:48
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Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Daha önce terör örgütlerine sergi açma imkânı da sağlayan Avrupa Parlamentosu, teröristlerin bu konferansı için geniş bir bütçe ayırdı, tüm siyasi olanakları seferber etti.

Konferans için hazırlanan taslak programda konuşma yapacak olanlara kadar ayrıntılara yer verildi.

Taslak programın belirlenmesiyle bir skandal daha ortaya çıktı.

TÜRKİYE RAPORTÖRÜ DE KONUŞACAK

Tarafsız olması gereken Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Kati Piri teröristlerin düzenleyeceği konferansta bir de konuşma yapacak.

Konferansa katılacak olanlar sadece Avrupa Parlamentosu milletvekilleri olmayacak, terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmasında görevli pek çok kişi de özel izinle parlamentodaki konferansı takip edebilecek.

(AKPM Türkiye raportörü Kati Piri)

Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Türkiye düşmanı terör örgütlerini ağırlayacak olan Avrupa Parlamentosu, 3-6 Temmuz tarihlerinde bir rapor yayınlayacak.

Uzmanlar terör örgütlerine açıkça destek verip imkân sağlayacak bir kurumun hazırlayacağı raporun Türkiye için geçersiz olacağı görüşünde.

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