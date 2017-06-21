Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu (AFET), Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu 3’e karşı 51 oyla kabul etti.

Rapor taslağına 397 değişiklik önergesi verilmişti. Piri, diğer gruplarla koordinasyon içerisinde hazırladığı 25 uzlaşı önergesiyle bu sayıyı düşürme yoluna gitti. Bununla birlikte uzlaşı önergeleri tüm siyasi grupları bir şekilde memnun etme amacı güttüğünden belgenin içeriği de ilk haline göre daha sert bir hal aldı.

'ASKI' ÇAĞRISI 'GECİKMEKSİZİN ASKI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, geçen yıl Türkiye ile müzakerelerin “dondurulması” tavsiyesi içeren bir karar alan AP, bu belgede de başından bu yana müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıyordu. Uzlaşı önergesiyle yapılan değişiklik çerçevesinde askı çağrısı, “gecikmeksizin askı” vurgusuyla değiştirildi.

Anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı.

ZİRVE TALEBİ

Türkiye ile AB arasında işbirliğinin artırılabileceği karşılıklı çıkar alanları üzerinde açık ve dürüst görüşme talebine yer verilen belgede, iki taraf arasındaki her siyasi angajmanın demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı şartına bağlanması istendi.

"ENDİŞELİYİZ"

Türkiye raportörü şu açıklamaları yaptı;

"Türkiye'deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte.

Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor"





TÜKİYE'YE VERİLEN FONLAR

Piri, Türkiye ile üyelik sürecinin askıya alınmasının AB'ye katılım öncesi sağlanan fonların da askıya alınması anlamına geldiğini ifade ederek, ilişkilerin kesilmesi durumunda Türkiye'ye tahsis edilen fonların Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına verileceğini ve AB bütçesindeki para doğrudan doğruya Türk halkına dağıtılacağını savundu.

"TÜRKİYE 6 YILDIR MÜLTECİLER İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"

Piri açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Dürüst olmak gerekirse Türkiye son 6 yıldır mültecilere ev sahipliği konusunda çok şey yaptı. Bugün Türkiye'de halen 3.2 milyon mülteci var ve biz bunu raporumuzda da belirtiyoruz.

AB üyesi ülkeler, AB-Türkiye göçmen anlaşması ile Türkiye'den AB'ye daha fazla mülteci alınacağına söz verdi. Biz bu sözü tutmaya çalışmak zorundayız. Fakat Türk devleti de bizi bu konuyla tehdit etmemelidir."

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