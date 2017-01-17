Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu

AP başkanlık seçimlerinde merkez solun adayı olan İtalyan siyasetçi Gianni Pittella ile yarışan Antonio Tajani, 351 oy alarak yarışı kazandı.

SOSYALİST RAKİBİ 282'DE KALDI

Antonio Tajani'nin sosyalist rakibi Gianni Pittella ise, 282 oy ile geride kaldı. Tajani, Almanya'da siyasete girmek için yeniden aday olmama kararı alan Martin Schulz'un AP Başkanlığı görevini devralacak.

İLK İKİ TURU KAZANMIŞTI

Seçimin ilk iki turunu, ilk turda 683 geçerli oyun 274'ünü, ikinci turda ise 691 geçerli oyun 287'sini alarak Tajani kazanmıştı. Seçimlerin üçüncü ve dördüncü turlarının sonucunda Tajani başkanlığı kazandı. Merkez solun adayı Gianni Pittella ise, turlarda ikinci sırada yer almıştı.

AP'de 751 sandalye bulunuyor ve ilk üç turda salt çoğunluğu alan aday başkan seçiliyor. Eğer adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamazsa o zaman dördüncü turda en yüksek oyu alan yarışı kazanıyor.

ESKİ BELÇİKA BAŞBAKANI YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt'ın oylama başlamadan önce yarıştan çekilmesinin, Tajani'nin seçilme şansını artırdığı belirtiliyor. Bu kez AP içinde büyük tartışma yarattıBu seneki başkanlık seçimleri, AP içerisinde büyük tartışma yarattı.

AVRUPA İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.

ESKİ BAŞKAN SCHULZ'UN ANLAŞMASI BOZULDU

Avrupa Halkların Partisi'nin (EPP) ardından Parlamento'daki en büyük ikinci grup olan merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu, EPP ile liberallerin eski Başkan Martin Schulz'un seçildiği dönemde yaptığı anlaşmayı bozdu. Martin Schulz, siyaseti, Eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı ülkesi Almanya'da sürdürmeye karar vermişti.

S&D, Schulz'un yeniden seçildiği 2014'teki oylamada EPP ve liberallerin desteğini almış, bir sonraki seçimlerde EPP adayını destekleme sözü vermesine rağmen bu seçimlerde Pittella'yı desteklemeye karar vermişti.

Eski AP başkanı Schulz haberleri:







