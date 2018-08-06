Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

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Yaralı olması İsrail'in onu hedef almasına engel olmadı

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Mehmet Günsür ailesi ve dostlarının da olduğu 15 kişilik bir grupla mavi yolculuğa çıktı.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın 1942 yıllarında çıkardığı gazetelerin ofisine girip, teknik basım evrelerine doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Tunceli Belediyesi; çalışmalarına hız verdi, halk hizmetle tanıştı.

Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Yapılan operasyonda 33 kilo eroin ile 404 kilo likit eroin maddesi ele geçirildi

Bursa'da bir ev sahibi; 'Kuşlar gelmesin' diye balkon korkuluklarına astığı poşetler alev alınca yangına damacana ile müdahale etti.

Yeni MYK'sini açıklamaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gaye İlgezdi ve Tekin Bingöl gibi isimlerin bulunduğu öğrenildi.

Avrupa’yı etkisi altına alan Afrika sıcakları, birçok ülkeyi bunaltmayı sürdürüyor. Bazı ülkelerde sıcaklıklar yer yer 50 dereceyi buldu.

1 İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı Canlı yayında konunun Hasan Cemal'e gelmesi üzerine, mikrofonun açık olduğunu unutan İlber Ortaylı, "O aptalın biri" dedi.

2 Melania LeBron'dan taraf oldu ABD Başkanı Trump ve NBA yıldızı LeBron'un atışması giderek büyüyor. Trump, LeBron ve röportaj verdiği gazeteciye hakaret etti. Eşi Melania Trump'ın NBA yıldızına destek vermesi ABD'de gündeme oturdu.

3 Turuncu listedeki terörist öldürüldü Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında yapılan terör operasyonunda aralarında Ovacık sorumlusu İlker Tezer'in de bulunduğu 6 terörist öldürüldü.

4 Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları Annesi Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta bırakan Zehra, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

5 Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nden zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçında kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.

6 Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları 4 gün boyunca analiz eden CHP Lideri, yerel seçimi hedef olarak belirledi.