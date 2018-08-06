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Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

Avrupa’yı etkisi altına alan Afrika sıcakları, birçok ülkeyi bunaltmayı sürdürüyor. Bazı ülkelerde sıcaklıklar yer yer 50 dereceyi buldu.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 10:43..
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Aşırı sıcaklar Avrupa'yı etksi altına aldı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının sardığı İspanya ve Portekiz'de termometreler 47.4 dereceyi buldu. Avrupa adeta kaynama noktasına geldi.

Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

SOĞUK ÜLKELER SICAKTAN BUNALDI

Aşırı sıcaktan İspanya’da 3 kişi öldü, Portekiz’de 46 derece ile ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı 47.4 dereceye oldukça yaklaşıldı.

Avrupa’nın kuzeyindeki Hollanda’da sıcak hava nedeniyle bazı bölgelerde asfaltın eridiği aktarıldı. Portekiz ve İspanya’da hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceyi geçtiği belirtiliyor.

Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

EN ‘SOĞUKLAR’ BİLE SICAKTAN BUNALDI

Avrupa’yı kavuran sıcağı en net şekilde, kıtanın ‘en soğuk’ ülkelerinde çekilen üstteki ve yandaki fotoğraf gösteriyor.

Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

İsviçre’de sıcaktan bunalanlar atlarıyla göl sularında serinlemeye çalışırken, Finlandiya’da ise ‘klimalı’ bir markette yere yaydıkları minderler üzerinde ‘scaktan korunmaya’ çalışanlar görülüyor.

Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor

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