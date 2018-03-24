Avrupa, Türkiye üretimi otomobillere biniyor

Türk otomotiv sanayisinin yükselen başarı grafiğine dikkati çeken Bakan Faruk Özlü, günümüzde Avrupa Birliği’nin ithal ettiği her 5 araçtan birisinin Türkiye’den gittiğini hatırlatarak, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranının yüzde 88 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Özlü, otomotiv üretiminde yüksek seyreden ara malı ithalatına ilişkin, “Ülkemiz araç üreticisi firmalar için, kapılarını ardına kadar açıyor. Fakat üretilen araçlardaki yerlilik oranı yüzde 40 – 60 arasında seyrediyor. Türkiye’de üretilen araçlardaki yerli ara malı oranını artırmamız gerekiyor.” dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Otomotiv ana sanayisindeki istihdamın, her geçen yıl büyüyerek 60 bin rakamına ulaştığını hatırlatan Faruk Özlü, şunları kaydetti:

“Geçen yıl 3 sektörde yaptığımız ihracatla, tüm zamanların rekorunu kırdık. Yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara ulaşan otomotiv, yüzde 15 artarak 6,1 milyar dolar olan makine, yüzde 4 artarak 1,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat rekorlarına imza attık. Diğer yandan 23 sektörde 1 milyar dolarlık ihracat barajını aştık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını; 29’dan 33’e çıkardık. Yine aynı şekilde, 81 ilimizden 16’sı, 1 milyar dolar barajının üstünde ihracat gerçekleştirdi.”