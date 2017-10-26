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Avrupa Türkiye'ye yapılan yardımları kesme kararı alıyor

Avrupa Parlamentosu, tam üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verilen üyelik öncesi mali yardımların azaltılmasını önerdi.

26.10.2017 - 09:44
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Avrupa'nın Türkiye'yi maddi olarak zorlayarak kendi istedikleri pozisyona getirme çabaları devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu üyelik yardımı olarak verilmesi planlanan 217 milyon ayronun 80 milyon ayrosunun kesilmesi planlanıyor.

Avrupa Türkiye'ye yapılan yardımları kesme kararı alıyor

AVRUPA BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR

Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde süren gerilimden dolayı bu önerinin, üye ülkelerin liderleri tarafından kabul görmesi bekleniyor.

Teklifte ilk olarak 50 milyon euroluk kesintinin yapılması, eğer Türkiye insan hakları konusunda iyileşme göstermezse, 30 milyon euronun da ikinci aşama olarak kesilmesi öngörülüyor.

Avrupa Türkiye'ye yapılan yardımları kesme kararı alıyor

AP'NİN İNSAN HAKLARI YALANI

Parlamentoda dün yapılan bütçe müzakerelerini yöneten merkez sağcı milletvekili Siegfried Muresan, "Türkiye ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygı göstermiyor ve Avrupa'nın demokratik standartlarından giderek uzaklaşıyor." dedi.

Reuters'e konuşan Muresan, "Bunu görmezden gelemeyiz." dedi ve fon kesintisinin sadece siyasi reformlar için ayrılan bölümden yapılacağını, altyapı ve tarım yardımlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

FETÖCÜLERE KUCAK AÇILIYOR

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yapılan yargı ve hukuki işlemleri engellemeye çalışan Avrupa FETÖ'cülere de kucak açmaya devam ediyor. İadesi istenen onlarca terörist Almanya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerde beslenip büyütülürken, Türkiye'deki teröristlerin de yargısına engel olunmaya çalışılıyor.

Mali kararın kabulü için AB liderleri tarafından onaylanması gerekiyor ancak geçen hafta yapılan zirve toplantısında liderler katılım öncesi mali yardımın azaltılması yönünde görüş birliğine varmışlardı.

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