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Avrupa ülkeleri Barbaros Şansal'a kucak açtı

Barbaros Şansal kendisini ziyaret eden CHP'li vekile Lahey, Brüksel veya Berlin’de yaşaması için teklif aldığını anlattı.

22.02.2017 - 13:22
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Avrupa ülkeleri Barbaros Şansal'a kucak açtı

Avrupa ülkeleri Barbaros Şansal'a kucak açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barbaros Şansal’ı ziyaret etti. Akatlı, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili notları açıkladı.

Hukukun olması gerektiği gibi işletildiği koşulda kısa bir süre içerisinde tahliye edilmesi gerektiğini, bunu beklediğini aktaran Şansal serbest kaldığı andan itibaren can güvenliğinin ağır tehdit altında olacağını söyledi.

LAHEY, BRÜKSEL VE BERLİN'DEN TEKLİF ALDI

Şansal ayrıca avukatları aracılığı ile Lahey, Brüksel ve Berlin’de yaşaması konusunda kapıların açık olduğu Avrupa ülkeleri tarafından bildirildiği halde bunu istemediğini bu ülkeyi terk etmeyeceğini, bunu istemediğini söyledi.

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