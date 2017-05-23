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Avrupa ülkelerinde terör paniği

Dün gece yarısı İngiltere'de 23 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından birçok ülkede terör seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı.

23.05.2017 - 14:45
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Avrupa ülkelerinde terör paniği

Bugün Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli ve Vatikan müzelerine giden, turistlerin sıklıkla kullandığı yolda bulunan şüpheli paket nedeniyle Risorgimento Meydanı'ndaki trafik durdurulurken, meydanın geniş bir kısmı güvenlik kordonuna alındı.

Avrupa ülkelerinde terör paniği

Avrupa ülkelerinde terör paniği

İSVEÇ'TE HAVALİMANI BOŞALTILDI

İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı da, şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verilerek boşatıldı.

Avrupa ülkelerinde terör paniği

Avrupa ülkelerinde terör paniği

İNGİLTERE'DE İKİNCİ BOMBA PANİĞİ

Dün katliamın yaşandığı Manchester'da bulunan Arndale Alışveriş Merkezi de şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.

Avrupa ülkelerinde terör paniği

ABD Dışişleri Bakanlığı da, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işaret ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı.

Avrupa ülkelerinde terör paniği

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