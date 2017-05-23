Avrupa ülkelerinde terör paniği

Bugün Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli ve Vatikan müzelerine giden, turistlerin sıklıkla kullandığı yolda bulunan şüpheli paket nedeniyle Risorgimento Meydanı'ndaki trafik durdurulurken, meydanın geniş bir kısmı güvenlik kordonuna alındı.
İSVEÇ'TE HAVALİMANI BOŞALTILDI
İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı da, şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verilerek boşatıldı.
İNGİLTERE'DE İKİNCİ BOMBA PANİĞİ
Dün katliamın yaşandığı Manchester'da bulunan Arndale Alışveriş Merkezi de şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işaret ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı.