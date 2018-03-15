taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.552
USD
3,8940
EURO
4,8098
ALTIN
165,30
PETR
65,2700

Avrupa ve ABD'den Rusya'ya ortak tepki

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD liderleri, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir bildiri yayınladı

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

1231

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi.

"TİKSİNİYORUZ"

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' olduğu belirtildi ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmiş olmasından başka akla yatkın bir ihtimal olmadığı belirtilen saldırının, bildiride imzası olan tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya'da gökten altın yağdı
Rusya'da, bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu 200 kadar altın ve gümüş külçesinin piste döküldüğü belirtildi.
Trump'tan Trudeau itirafı: Yalan söyledim
Ekibindeki bakan ve yöneticileri kovup sirkülasyon oluşturması ile gündeme gelen Trump'ın bu sefer de yalancılık huyunun olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer hodri meydan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğer İran nükleer bomba yaparsa, ülkesinin de yapacağını söyledi.
Erbil ve Süleymaniye Havaalanları uluslararası uçuşlara açılıyor
Erbil ve Süleymaniye havaalanları uluslararası uçuşlara açılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

127
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

862
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

81
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

28
Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu

101
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

85
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM