Avrupa ve ABD'den Rusya'ya ortak tepki

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi.

"TİKSİNİYORUZ"

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' olduğu belirtildi ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmiş olmasından başka akla yatkın bir ihtimal olmadığı belirtilen saldırının, bildiride imzası olan tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.