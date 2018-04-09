Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler öne çıkıyor

İstanbul'da herkes ucuz ve kaliteli bir ev sahibi olmak istiyor. Ancak ev sahibi olmadan önce ilk belirlenmesi gereken şeylerden biri; sizin için doğru bölgeyi tercih etmek olacaktır.

DÖNEMİN ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMALI

Anadolu veya Avrupa Yakası'nda sürekli gelişmekte olan çeşitli projeler var. Avrupa yakasında bir ay gayrimenkul fiyatları yüksekken diğer bir ay Anadolu Yakası'nda fiyatlar oldukça düşebiliyor. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için hem dönemin şartları, hem de ileride oluşabilecek durumlar göz önünde bulundurulmalı.

AVRUPA YAKASI YÜKSEK YAŞAM ŞARTLARI SUNUYOR

Uzun yıllardır Avrupa Yakası'ndan ev sahibi olmak daha mantıklı gibi görünse de Anadolu Yakası'ndaki kentsel dönüşüm bölgenin değerini daha da artırdı. Ancak Avrupa Yakası nispeten Anadolu Yakası'ndan daha gelişmiş, yüksek yaşam şartlarına da sahip olduğu ve hareketli bir şehir yaşamı sunduğu için yatırımcıların gözdesi konumunda.

İKİ YAKADA DA BAZI İLÇELER ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa Yakası'nda satılık dairelerin en hareketli ve ön plana çıktığı ilçeler; Beşiktaş ve Beyoğlu olurken, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Ataşehir ön plana çıkıyor.

HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Eğer yatırım amaçlı bir ev satın almak istiyorsanız Arnavutköy, Başakşehir, Bahçelievler veya Küçükçekmece gibi bölgeleri tercih edebilirsiniz. Ancak yerleşim amaçlı bir daire satın almak istiyorsanız kesinlikle çalıştığınız sektör, ailenizin yaşam şartları, kültür, din, maddi imkanlarınız ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurulmalısınız.