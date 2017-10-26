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Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hakim Ortaköy sırtlarında inşa edildi.

26.10.2017 - 15:12
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Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yapıldı

Anıtta, ay yıldızı gökyüzüne taşıyan 249 el,15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitleri simgeliyor. Heykelin yüksekliği Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atıfta bulunarak 1923 santimetre, Türkiye haritasının yüksekliği ise İstanbul'un fethini simgeleyecek biçimde 1453 santimetre olarak yapıldı.

Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yapıldı

ANITTA ÇANAKKALE VE KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ DE VAR

Anıt altındaki mermer kaidenin iki yüzünde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri, bölücü terör şehidi asker ve polisleri, demokrasi uğruna canlarını vermiş aydınlar ve 15 Temmuz şehitlerinin ismi yazıyor.

Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yapıldı

ANIT AÇILIŞI 29 EKİM'DE

Anıtta bulunan eller kaidenin yanlarından toprakla bütünleşerek insanoğlunun topraktan gökyüzüne uzanan uhrevi yolculuğunu hatırlatırken, topraktan çıkan eller ise şehitleri simgeliyor.

Anıt bütünsel olarak Türk milletinin İstanbul'un fethiyle başlayan ve Cumhuriyetle perçinlenen bağımsızlık ülküsünün sonsuza dek süreceğini sembolize ediyor. Türkiye haritası, birlik ve beraberliği, Fatih Sultan Mehmet Han ve Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk rölyefleri ise geçmişten geleceğe uzanan değerlerin bir bütün olduğuna atıfta bulunuyor.

Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yapıldı

Temeli 15 Temmuz'da atılan anıtın açılışı ise Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

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