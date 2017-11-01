Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor

Yapılan bir araştırma sonucu İstanbul'da satın alınan bir evin yatırımcısına geri dönüşü hesaplandı ve İstanbul'dan ev almanın karlı olup olmadığı belirlendi.

ANADOLU VE AVRUPA YAKASI DEĞİŞİYOR

İstanbul Anadolu yakasından alınan bir ev; 26 yılda, Avrupa yakasından alınan bir ev ise 23,5 yılda kendini karşılıyor.

İlçelere göre de incelenirse; Kadıköy 30, Ümraniye ve Beşiktaş 24, Bakırköy 26 yıl olarak belirlendi.

İstanbul'da yatırım için ev almak karlı mı İZLE



BEYKOZ VE SARIYER'DE SÜRE UZUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Büyükduman, "İstanbul'da 300- 400 bin lira arasında satın alınan binaların kira getirisi daha fazla olur. Ancak Beykoz veya Sarıyer'de 35 ve 33 yıl gibi rakamlar var, çünkü burada çok yüksek rakamlı gayrimenkuller söz konusu." dedi.