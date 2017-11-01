taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.854
USD
3,8145
EURO
4,4388
ALTIN
156,56
PETR
61,5600

Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında alınan evler, ortalama 24,5 yılda kazanç sağlıyor.

01.11.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. Emlak
Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor

Yapılan bir araştırma sonucu İstanbul'da satın alınan bir evin yatırımcısına geri dönüşü hesaplandı ve İstanbul'dan ev almanın karlı olup olmadığı belirlendi.

Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor

ANADOLU VE AVRUPA YAKASI DEĞİŞİYOR

İstanbul Anadolu yakasından alınan bir ev; 26 yılda, Avrupa yakasından alınan bir ev ise 23,5 yılda kendini karşılıyor.

İlçelere göre de incelenirse; Kadıköy 30, Ümraniye ve Beşiktaş 24, Bakırköy 26 yıl olarak belirlendi.

İstanbul'da yatırım için ev almak karlı mı İZLE

Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor

BEYKOZ VE SARIYER'DE SÜRE UZUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Büyükduman, "İstanbul'da 300- 400 bin lira arasında satın alınan binaların kira getirisi daha fazla olur. Ancak Beykoz veya Sarıyer'de 35 ve 33 yıl gibi rakamlar var, çünkü burada çok yüksek rakamlı gayrimenkuller söz konusu." dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa yakasındaki evler kendisini 23 yılda karşılıyor
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında alınan evler, ortalama 24,5 yılda kazanç sağlıyor.
Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti
İngiltere'nin Brexit'ten çıkmasından sonra Almanya emlak yatırımında zirveye oturdu.
Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti
İngiltere'nin Brexit'ten çıkmasından sonra Almanya emlak yatırımında zirveye oturdu.
Emlak vergisi ikinci taksit dönemi başladı
Gayrimenkul vergisinin 2. taksit dönemi 1 Kasım (bugün) itibariyle start aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

334
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

214
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

119
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

40
Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

472
Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

609
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM