Avrupa'da aşırı turizm sorunu büyüyor

Avrupa yabancı turistlerin gözdesi ülkelerle dolu. Paris, Barcelona, Londra, Roma gibi şehirler büyük ilgi odağı oluyor.

Örneğin 1 milyon 600 bin nüfuslu Barcelona geçtiğimiz yıl 30 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

ŞEHİRLER AŞIRI KALABALIK

Böyle olunca Avrupa şehirleri kalabalıklaşıyor. Bu durum da yerli halkın hareket alanını kısıtladığı için rahatsızlık yaratıyor. Ayrıca altyapılar bu kadar insanı misafir etme konusunda yetersiz kalabiliyor.

Bu sebeple Avrupa'da yerli halk zaman zaman turist karşıtı protestolar bile düzenledi.

TURİZM KARŞITI ÖRGÜTLENMELER

Hatta turizm karşıtı örgütlenmeler bile oluşmaya başladı. Buna örnek olarak 'Sürüdürülebilir Turizm için Mahalleler Asamblesi' (ABTS) ve 'Turizme karşı Güney Avrupa Şehirleri Ağı' (SET) gibi örgütlenmeler gösterilebilir.