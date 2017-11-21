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Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

Kaçak otomobillerin Adana'ya getirilmesi olayında yakalanan 4 kişi yakalanıp suçlamaları kabul etmeyince serbest bırakıldı.

21.11.2017 - 09:21
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Fransa ve İspanya'dan çalındıktan sonra motor ve şase numarası değiştirilen lüks lüks cip ve otomobillerin Adana'ya getirildiği saptandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatli çalışması sonucu yeri saptanan 9 lüks araç, tek tek ele geçirilip, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

SUÇLAMALARA KABUL ETMEDİLER

Olayla ilgili yakalanan 4 kişi sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

PİYASA DEĞERLERİ 3 MİLYON LİRA

Bu operasyonun yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya'dan kaçak olarak getirilip el konulan otomobillerin de park edildiği Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks otomobil galerisini andırıyor. Sıra sıra dizilen lüks araçlar, emniyete gelenlerin de dikkatini çekiyor. Adana'da el konulan araçların piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

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