Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu

Fransa ve İspanya'dan çalındıktan sonra motor ve şase numarası değiştirilen lüks lüks cip ve otomobillerin Adana'ya getirildiği saptandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatli çalışması sonucu yeri saptanan 9 lüks araç, tek tek ele geçirilip, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SUÇLAMALARA KABUL ETMEDİLER

Olayla ilgili yakalanan 4 kişi sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PİYASA DEĞERLERİ 3 MİLYON LİRA

Bu operasyonun yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya'dan kaçak olarak getirilip el konulan otomobillerin de park edildiği Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks otomobil galerisini andırıyor. Sıra sıra dizilen lüks araçlar, emniyete gelenlerin de dikkatini çekiyor. Adana'da el konulan araçların piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğu öğrenildi.













