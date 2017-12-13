taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.247
USD
3,8532
EURO
4,5237
ALTIN
153,71
PETR
63,7600

Avrupa'da döner yasağı geri çevrildi

Avrupa Parlamentosu son günlerde gurbetçi vatandaşları da yakından ilgilendiren dönerle ilgili kararını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Avrupa'da döner yasağı geri çevrildi

Avrupa Parlamentosu, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin bir teklifi görüşmüş, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

AB kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak, etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD'nin asılsız iddiasına Türkiye'den cevap
Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın danışmanının Türkiye'yi radikalleri desteklemekle suçlamasının kabul edilemez olacağını açıkladı.
Ekmeleddin İhsanoğlu Kudüs zirvesine katıldı
Kudüs zirvesini takip eden MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu açıklamalarda bulundu.
HDP'li Baydemir'e Kürdistan soruldu, kalbini gösterdi
Osman Baydemir'in Kürdistan'dan geldiğini söylemesi üzerine "Kürdistan neresi?" diye soruldu, Baydemir "Aha burası" dedi.
Müslüman dünyasının liderleri Kudüs için İstanbul'da
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplanarak Kudüs'ü konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

420
Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

172
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

379
Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

109
Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

142
Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

207
Tudor ailesini ülkesine yolladı

Tudor ailesini ülkesine yolladı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM