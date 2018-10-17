Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Meclis'in çalışmaya başlamasıyla birlikte erken yaşta emeklilik bekleyenler konuyu gündeme getirmeye başladı.

Partiler arasında konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu.

40 YIL DEVLETTEN HİZMET...

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin çalışma sürelerine ilişkin yaptığı veriler de Erdoğan'ın sözlerini doğrular nitelikte.

Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması ViDEO



EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE TÜRKİYE

Verilere göre; Avrupa'da çalışma hayatının en kısa sürdüğü ülke Türkiye oldu.

Türkiye'de 29 yıl olan çalışma süresi diğer ülkelerde şöyle;

İzlanda: 47

İsveç: 41,7

Hollanda: 40,1

İsviçre: 42,5

Hırvatistan: 32,7

Yunanistan: 32,7

İtalya: 31,6

Makedonya: 31,4