Avrupa'da FETÖ'nün yeni oyunu: Fişleniyoruz

Avrupa ile yaşanan gerginliği fırsat bilen FETÖ mensupları ve yandaşları, bulundukları ülkelerde Türk kökenlileri casuslukla suçlayıp, hem bu ülkelerden kalıcı oturum almayı hem de gerginliği körüklemeyi amaçlıyor.

FETÖ'CÜLERİN 'FİŞLENİYORUZ' İDDİASI

FETÖ mensuplarının önce Hollanda ve Almanya'da başlattığı "fişleme" iddialarının münferit olmadığı, aksine sistemli bir Türkiye karşıtı propaganda çalışması olduğu, aynı yöntemin diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanması ile ortaya çıktı.

TELEFON KOMPLOLARI...

Özellikle din görevlileri, konsolosluk çalışanları ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yöneticilerini hedef alan FETÖ mensupları, İsveç örneğinde olduğu gibi, telefon komploları ile hem medyayı hem de ilgili resmi kurumları etkilemeye çalışıyor. FETÖ üyeleri, bu şekilde Avrupa'da artan Türkiye karşıtlığına da malzeme servisi yapıyor.

İDDİALAR TÜRK İŞ ADAMLARINA YÖNELTİLİYOR

İşleme iddiaları özellikle basın yoluyla DİTİB mensuplarının yanı sıra UETD üyeleri ve Türk iş adamlarına yöneltiliyor. FETÖ'cülerin iddiaları Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya'da yoğunlaşıyor.

Danimarka iddiaları ciddiye almazken, İsveç'te UETD yöneticisine kurulan telefon komplosu medyaya servis edildi.