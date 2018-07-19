Avrupa'da hava yolu krizi bitmiyor

Fransa'da başlayan hava yolu grevleri Avrupa geneline sıçradı. Air France'ın Nisan ayında başlattığı grevler aylar sonra Lufthansa'nın ve Ryanair'ı vurdu.

Avrupa'nın en uygun fiyatlı bilet satışlarını yapan Ryanair 25 ve 26 Temmuz tarihleri arasında greve gidecek.

"ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLSİN"

Avrupa’nın en büyük ekonomik hava yolu şirketi İrlanda merkezli Ryanair çalışanları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde 'çalışma koşullarının iyileştirilmesi' isteğiyle yeniden greve gitme kararı aldı.

Ryanair'den yapılan açıklamada grev nedeniyle yaklaşık 600 uçuşun iptal edebileceği duyrulurken iptaller uluslararası uçuşları da kapsayacak. Belçika, Portekiz ve İspanya'ya yapılacak uçuşlarda yaşanacak ve yaklaşık 50 bin yolcu bu grevden etkilenecek.

AİR FRANCE'DAN DEV ZARAR

Avrupa'daki hava yollarında hızla yayılan grev dalgası Air France ile başlamıştı. Air France'da pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üyesi olduğu 11 sendika tarafından, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 artış talebiyle kademeli olarak grev başlatılmıştı.

Air France yönetimi, 7 günlük grevin şirkete 170 milyon euro zarar ettirdiğini açıklamıştı.