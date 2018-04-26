Avrupa'da hayvan idamı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hayvanlar yargılanabilir mi? Tabii ki hayır. Şimdilerde gayet garip ve saçma gelen bu soru Ortaçağda saçma değildi… Evet yanlış duymadınız. İşlediği suçlar nedeniyle idama mahkum edilen hayvanlar vardı.

TIRTIL BİLE YARGILANIYORDU

Ortaçağ Avrupası’nda her ne kadar en çok yargılanıp idam edilen canlıların başında domuz gelse de, at, köpek, inek, boğa, koyun, keçi, tavuk, ördek, eşek, köstebek ve fare gibi hayvanlar, çekirge, salyangoz, solucan, sinek, tırtıl, bit ve pire gibi böcekler ve hatta yılan balığı ve yunus gibi su altı canlıları bile yargılanıp idam ediliyordu.

İSVİÇRE VE FRANSA BAŞI ÇEKİYORDU

Başta Fransa ve İsviçre olmak üzere Avrupa’da çok yaygın olan hayvan yargılamanın ilk örneği 1266 yılında Fransa’da bir domuzun yargılanıp idam edilmesiyle başlıyor. Yargılama genelde kiliselerde papazlar ya da mahkemeler tarafından yapılıyor, şahitler mutlaka dinleniyor, avukatlar tutularak suçlanan hayvanın savunmasının yapılması sağlanıyor ve hayvan suçlu görülürse idam ediliyordu.

Tabii buradaki asıl problem, olayların kendisinden çok, olayların arkasında yatan felsefi ve dini sebepler. Akıl ve seçme özelliğine sahip olmadıklarını iddia ettiğimiz hayvanlar, o dönem öyle düşünülmediği için bizimle aynı tutuluyordu.

DOMUZUN YÜZÜNE İNSAN MASKESİ GEÇİRDİLER

Hatta bir kaynakta, idam edilen domuzun önce yüzüne insan maskesi takılıp üzerine ceket giydirildiğini, sonra suçunun kendisine okunmasıyla birlikte infazını yaptıkları yazıyor.

İSVİÇRE’DE YUMURTLAYAN HOROZ YAKILDI

1474 yılında İsviçre'de halk, yumurtlayan bir horoz görüyor. O dönemde duyduğu bir hikayeden etkilendikleri için olayı mahkemeye taşıyorlar. Mahkemeye taşınan bu olay, Ortaçağ Avrupa'sından beklenecek biçimde, horozun şeytan olduğuna karar verilip yakılmasına karar verildi.

ASILARAK İDAM EDİLEN FİL

13 Eylül 1916'da ABD’nin Tennessee eyaletinde, sirkte gösteri yapan Fil Mary, bakıcısı onu kızdırınca bakıcısına saldırmış ve bakıcısını öldürmüştü. Cinayet suçundan yargılanan Fil Mary suçlu bulundu ve idamına karar verildi.

İdamdan paçayı kurtaran hayvanlar da vardı. Şanslıydı ki taklit etme yeteneği var...

FRANSIZ DEVRİMCİSİ PAPAĞAN

1789 yılında Fransa'da Mutlak Monarşi yıkılıp, Cumhuriyet gelmesinden 3 yıl sonra Fransa'da sahipsiz bir papağan, ''yaşasın kral '' diye bağırdık sonra yakalanıyor. Papağan doğal olarak mahkemeye çıkarılıyor. Devrimi öven slogan ezberletilmesine karar verilip, bir şekilde ezberletildiği için idamdan kıl payı kurtuluyor.

HAYVANLARIN AVUKATLARI BİLE VARDI

Peki bu hayvanlar çıkarıldıkları mahkemede kendilerini nasıl savunuyorlardı? Şöyle; hayvanlar ispat edemediği için avukatları genellikle savunmalarında bu canlılara Tanrı tarafından bahşedilen yaratılış özellikleri sebebiyle kasıtlı suç işlemediklerini vurguluyorlardı. Bunun sonucunda da, nadiren bile olsa suçsuz bulunan bazı hayvanlar idam cezasından muaf tutuluyordu.